Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Во вторник, 24 сентября, глава региона станет гостем программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24».
В ходе эфира Дмитрий Азаров обсудит проблемы и перспективы Самарской области, а также поделится планами по развитию здравоохранения и инфраструктуры, по благоустройству городов и деревень и по решению проблем обманутых дольщиков.
Свои вопросы самарцы могут оставить на странице телеканала в соцсетях или по телефону колл-центра: 926-11-22. Передача выйдет в эфир в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU