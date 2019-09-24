2019-09-24T13:38:10+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

Глава региона расскажет о планах по решению проблем дольщиков и по развитию здравоохранения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Эфир с Дмитрием Азаровым пройдет 24 сентября в 19:00Эфир с Дмитрием Азаровым пройдет 24 сентября в 19:00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей. Во вторник, 24 сентября, глава региона станет гостем программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24».

В ходе эфира Дмитрий Азаров обсудит проблемы и перспективы Самарской области, а также поделится планами по развитию здравоохранения и инфраструктуры, по благоустройству городов и деревень и по решению проблем обманутых дольщиков.

Свои вопросы самарцы могут оставить на странице телеканала в соцсетях или по телефону колл-центра: 926-11-22. Передача выйдет в эфир в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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