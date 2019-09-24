2019-09-24T13:54:29+03:00
Происшествия

В Тольятти при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина

В жилище горели домашние вещи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные потушили пламя в течение 20 минутПожарные потушили пламя в течение 20 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 23 сентября, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. В пятом часу вечера пламя охватило одну из квартир в доме № 111 на улице Ленина.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:26. По приезду было установлено, что в квартире горят домашние вещи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 18 пожарных и 5 единиц техники. Возгорание они локализовали в 16:39, а полностью его потушили в 16:41. К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. Во время тушения в квартире было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Подробности случившегося и причины гибели человека сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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