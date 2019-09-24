2019-09-24T14:34:13+03:00
Общество

В Самарской области почти 70 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов

При этом часть должников «не пускают» отдохнуть вовремя неоплаченные алименты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на вылет за пределы РФ помогает "выбивать" долги с должниковЗапрет на вылет за пределы РФ помогает "выбивать" долги с должниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти 70 тысяч жителей Самарской области не смогли в этом году побывать на заграничных курортах. За рубеж их не пустили долги.

- С начала 2019 года приставы возбудили более 93 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы РФ. Благодаря этому удалось взыскать свыше 401 миллионов рублей долгов, Сейчас заграница закрыта для 69 тысяч человек, в числе которых 8 тысяч должников по алиментам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Напомним, что на данный момент запрет на выезд за пределы РФ накладывается при долге в 30 тысяч рублей. Для алиментщиков же невыездной порог составляет 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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