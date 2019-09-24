В Самаре возле дома должника за воду «поселилась» говорящая «пирамида позора»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-24T14:58:06+03:00

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Самарские коммунальщики усовершенствовали свою знаменитую «пирамиду позора». Теперь она не только давит своим трехтонным видом, но еще и стращает должников голосом. Во вторник, 24 сентября, говорящая пирамида обосновалась возле дома одного из жителей Октябрьского района, который накопил долг в 54 тысячи рублей.

- Мужчина несколько лет не платил за холодную воду и канализацию. В течение долгого времени ему направлялись уведомления, претензии, но должник не отреагировал на них, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Напомним, что впервые «пирамиду позора» установили в Самаре весной 2018 года. С тех пор она уже не раз сменила место своего «обитания». Летом 2019 года в пирамиду встроили звуковое оборудование, и теперь она может сообщать сумму долга. Как отмечают коммунальщики, персональные данные пирамида не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU