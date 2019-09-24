2019-09-24T15:23:39+03:00
Происшествия

В Самаре экс-полицейский два года проведет за решеткой за попытку получить взятку

Бывший страж порядка хотел получить вознаграждение за возврат компьютеров предпринимателю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Экс-полицейского осудили вместе с посредником, который должен был передать ему деньгиЭкс-полицейского осудили вместе с посредником, который должен был передать ему деньгиФото: Архив "КП"
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В Самаре суд вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Октябрьскому и Железнодорожному районам Антону Туманову. Его уличили в покушении на получение взятки через посредника, которую он потребовал за возврат компьютеров предпринимателю.

- Приговором Октябрьского районного суда Самары Антону Туманову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, в 2017 году экс-полицейский провел в отношении одного из ООО проверку по факту использования незаконного ПО и изъял оттуда 7 системных блоков. Возбуждать уголовное дело по данному поводу не стали, но Туманов так просто возвращать компьютеры не стал. Он решил сделать это за взятку в 100 тысяч рублей. Получить незаконное вознаграждение экс-полицейский должен был через своего посредника — жителя Самары, но того задержали сразу после передачи денег. Недавно суд вынес приговор и сообщнику экс-полицейского. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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