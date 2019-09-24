Супругов из Самарской области признали одной из успешных семей на конкурсе ПФО

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-24T16:08:19+03:00

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В Саранске наградили победителей окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья», в которых приняли участие воспитанники самарских детдомов и супруги Павел и Светлана Зайцевы из Борского района. К сожалению, призовые места они не заняли, но участие их было довольно ярким.

- Дорогие ребята! Вы все – победители, потому что показали свои таланты, способности к преодолению трудностей и достойно представили свои регионы. Но главные победы еще впереди и я желаю вам идти к своей цели, не останавливаясь на достигнутом, - отметил на закрытии фестиваля заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев.

Что касается конкурса «Успешная семья Приволжья», в которой приняли участие 14 семей, то тут самарцам все-таки удалось обратить на себя внимание жюри. Супругам Зайцевым, которые воспитывают 8 детей, в том числе 5 приемных, присудили победу в номинации «Хранители семейных традиций».

ИСТОЧНИК KP.RU