Главе Самары не понравилось, как приводят в порядок Аллею боевой и трудовой славы
Во вторник, 24 сентября, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход ремонта Аллеи боевой и трудовой славы, который ведется с августа в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Часть работ уже выполнили, к примеру, привели в порядок триумфальную арку и объект, посвященный заводу аэродромного оборудования, но их качество вызвало нарекания у мэра.
- Это знаковое место для ветеранов и горожан, все должно быть сделано качественно. Там, где работы не приняты, нужно все переделать целиком и полностью, - отметила Елена Лапушкина.
Глава Самары поручила провести санитарную обрезку аварийных деревьев и отремонтировать тротуарную плитку по всей протяженности аллеи. Полностью завершить ремонт Аллеи боевой и трудовой славы должны до конца октября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU