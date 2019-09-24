Главе Самары не понравилось, как приводят в порядок Аллею боевой и трудовой славы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-24T16:28:16+03:00

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Во вторник, 24 сентября, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход ремонта Аллеи боевой и трудовой славы, который ведется с августа в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Часть работ уже выполнили, к примеру, привели в порядок триумфальную арку и объект, посвященный заводу аэродромного оборудования, но их качество вызвало нарекания у мэра.

- Это знаковое место для ветеранов и горожан, все должно быть сделано качественно. Там, где работы не приняты, нужно все переделать целиком и полностью, - отметила Елена Лапушкина.

Глава Самары поручила провести санитарную обрезку аварийных деревьев и отремонтировать тротуарную плитку по всей протяженности аллеи. Полностью завершить ремонт Аллеи боевой и трудовой славы должны до конца октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU