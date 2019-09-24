2019-09-24T16:56:28+03:00
Общество

В Самаре потратят более 260 млн рублей на покупку новых вагонов метро

Новая техника должна будет прибыть в город в первой половине 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для Самары закупят четыре новых вагона метроДля Самары закупят четыре новых вагона метроФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре решили обновить подвижный состав метрополитена. Муниципальное предприятие намерено приобрести четыре вагона: два головных и два промежуточных. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

- Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 270,6 млн рублей. 143,5 млн рублей пойдут на приобретение самоходных вагонов, 123,2 млн рублей — на немоторные вагоны, а остальная часть суммы — на ремонт и техническое обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, - говорится в документах закупки.

Подрядчик должен будет выполнить все работы в два этапа. Первый предполагает изготовление промежуточных вагонов и их приемку на территории завода, а второй — изготовление головных вагонов, доставку на территорию самарского метрополитена, их приемку и ввод в эксплуатацию. Предполагается, что вагоны прибудут в Самару до 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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