За капремонт жители Самарской области будут платить больше уже в конце года

СЕГОДНЯ 19:22 2019-09-24T19:22:34+03:00

Как именно вырастит тариф точно пока не известно. Вопрос прорабатывается. Фото: Архив "КП"

Сейчас тариф составляет от 5,67 до 6,52 рублей за кв. метр

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В Самаре снова обсуждают увеличение взносов в Фонд капитального ремонта. На этот раз об этом говорили на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

На комитете подняли вопрос о выделения фонду капремонта 735 млн рублей. Как сообщает Волга Ньюс, больше половины от этой суммы - 536 млн рублей – необходимо для покрытия расходов фонда на ремонт фасадов домов вдоль гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Еще 188 млн - компенсация реставрационной надбавки по объектам культурного наследия.

Как отметила замминистра энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова, вопрос увеличения взносов прорабатывается. Повышение взносов на капремонт планируется до конца года.

Как ранее писала «Комсомолка», фонд капремонта попросил увеличить взносы от населения в 2019 году единоразово на 22%, так если сейчас минимальный тариф составляет 5,67, то после увеличения он вырастит до 7,51 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU