2019-09-24T19:22:34+03:00
Общество

За капремонт жители Самарской области будут платить больше уже в конце года

Сейчас тариф составляет от 5,67 до 6,52 рублей за кв. метр
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Как именно вырастит тариф точно пока не известно. Вопрос прорабатывается.Как именно вырастит тариф точно пока не известно. Вопрос прорабатывается.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре снова обсуждают увеличение взносов в Фонд капитального ремонта. На этот раз об этом говорили на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

На комитете подняли вопрос о выделения фонду капремонта 735 млн рублей. Как сообщает Волга Ньюс, больше половины от этой суммы - 536 млн рублей – необходимо для покрытия расходов фонда на ремонт фасадов домов вдоль гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Еще 188 млн - компенсация реставрационной надбавки по объектам культурного наследия.

Как отметила замминистра энергетики и ЖКХ региона Ирина Булгакова, вопрос увеличения взносов прорабатывается. Повышение взносов на капремонт планируется до конца года.

Как ранее писала «Комсомолка», фонд капремонта попросил увеличить взносы от населения в 2019 году единоразово на 22%, так если сейчас минимальный тариф составляет 5,67, то после увеличения он вырастит до 7,51 рубля.

Читайте также:

А давайте платить больше! Фонд капремонта Самарской области попросил увеличить тарифы из-за долгов

Подготовка к ЧМ с ремонтом фасадов около гостевых маршрутов вылилась в задолженность около 1,7 млрд рублей. А денег у фонда нет

(подробнее)

Самарский Фонд капремонта собирается взять в долг еще 250 млн рублей

До этого организация занимала больше 300 млн рублей на ремонт домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 (подробности)

Фонд капремонта Самарской области намерен взять 300 млн рублей в кредит

Погасить кредит собираются за счет выплат за капитальный ремонт жителей и средств из бюджета (подробности)

В Самаре жители платят за капремонт лучше, чем Фонд его выполняет

Дмитрия Азаров отметил, что к работе фонда капремонта есть ряд вопросов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре соберут «Неслучайные истории» волонтеров
Грузовик в Самаре разнес ограждения на набережной
В Самаре депутата и борца с картелями подозревают в коммерческом подкупе
В Самарской области обнаружили птичку из легендарной игры Angry Birds
В детсадах уже тепло: в мэрии рассказали, когда отопление появится в каждом доме в Самаре
Самарский бизнесмен не сумел заинтересовать полицейского 200 тыс. рублей
В Самаре потратят более 260 млн рублей на покупку новых вагонов метро
Главе Самары не понравилось, как приводят в порядок Аллею боевой и трудовой славы
Супругов из Самарской области признали одной из успешных семей на конкурсе ПФО
Маршрут автобуса № 480 хотят продлить до микрорайона Крутые Ключи
В Самаре экс-полицейский два года проведет за решеткой за попытку получить взятку
В Самаре возле дома должника за воду «поселилась» говорящая «пирамида позора»
В Самарской области почти 70 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов
От Билана до Меладзе: в Самаре появилась новая радиостанция для поклонников отечественной музыки
«Крыльям Советов» дополнительно выделили 285 млн рублей
В Тольятти при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина
Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя
Следователи проводят обыски в доме и на работе погибшего экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина
В Самаре на кольце Аэродромная — Промышленности грузовик рассыпал газовые баллоны
«Перенес инсульт и несколько операций»: про болезнь бывшего мэра Новокуйбышевска знал весь город
Работа кипит: под новую школу в Красноглинском районе Самары вырыли большую часть котлована