Грузовик в Самаре разнес ограждения на набережной

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-24T19:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре грузовик с пивом на набережной снес ограждение рядом с Волгой. На видео видно, как валяется на асфальте вывороченный с корнем белый столбик а также металлическая решетка.

Это произошло неподалеку от здания Кинапа. Непонятно, что там делала грузовая машина, возможно, она привозила напитки в какой-то из ресторанов в той части набережной. в любом случае, хорошо ездить водитель фуры еще не научился.

Жители Самары удивились, как грузовик вообще попал на пешеходную зону. Но в этом месте есть спуск вниз к Волге, в том числе на причалы.

Очевидцы указали, что водитель не поспешил уехать. Наверняка ему или владельцам фирмы придется теперь заплатить за ремонт ограждения.

В Самаре грузовик разворотил ограждение на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU