В Самаре соберут «Неслучайные истории» волонтеров

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-24T19:47:34+03:00

Одноименная акция проходит в Самарской области до 30 октября

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Самарцам предлагают стать участниками акции «Неслучайные истории». Запустила ее городская администрация. Жителям Самарской области предложили рассказать «Неслучайные истории» о добровольцах, которые помогают в больницах и хосписах, ищут пропавших людей, помогают тушить пожары, борются с экологическими проблемами, благоустраивают территорию и проводят социально полезные акции.

Истории волонтеров принимают до 30 октября этого года по ссылке https://forms.gle/uuDB8772zpTqVHWp8 и на электронную почту volstory19@gmail.com . Кроме того истории можно размещать в социальных сетях с хештегами: #неслучайныеистории #волонтер63 #доброволец63 #добровольцыроссии #историинеравнодушных.

Участвовать в акции может любой житель области. Собранные истории планируют размещаться в СМИ.

Акция проходит в рамках реализации национального проекта «Образование», утвержденного Указом Президента. Проект приурочен к Форуму добровольцев, который состоится в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU