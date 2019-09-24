Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл побывает в храмах Самары и в Тольяттинской епархии

СЕГОДНЯ 20:43 2019-09-24T20:43:42+03:00

Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся в 1999 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это будет первый визит патриарха в Самарскую область за 20 лет

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26-27 сентября Самарскую область посетит предстоятель Русской Православной Церкви Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Он побывает в храмах и святых местах Самары, а также в самой молодой епархии Самарской митрополии – Тольяттинской. Тольяттинская епархия была создана 9 июля этого года.

В Тольятти патриарх Кирилл посетит Поволжский православный институт, где пообщается со студентами и преподавателями. Вечером, 26 сентября, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит всенощное бдение в Преображенском соборе Тольятти.

А 27 сентября Святейшего Патриарха проведет литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре.

Предстоящий визит станет первым за последние 20 лет. Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU