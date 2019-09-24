Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл побывает в храмах Самары и в Тольяттинской епархии
26-27 сентября Самарскую область посетит предстоятель Русской Православной Церкви Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Он побывает в храмах и святых местах Самары, а также в самой молодой епархии Самарской митрополии – Тольяттинской. Тольяттинская епархия была создана 9 июля этого года.
В Тольятти патриарх Кирилл посетит Поволжский православный институт, где пообщается со студентами и преподавателями. Вечером, 26 сентября, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит всенощное бдение в Преображенском соборе Тольятти.
А 27 сентября Святейшего Патриарха проведет литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре.
Предстоящий визит станет первым за последние 20 лет. Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся в 1999 году.
ИСТОЧНИК KP.RU