В школах Самарской области появятся камеры, распознающие лица

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-24T21:00:54+03:00

Также школьников научат защищать свои персональные данные в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В некоторых учебных учреждениях такая система безопасности уже установлена

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Во вторник, 12 сентября в Самаре состоялось заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений. Среди вопросов, которые обсудили - меры по обеспечению безопасности учебных заведений и предупреждению вовлечения школьников в преступную деятельность, в том числе через интернет.

Как сообщает департамент информационной политики, для безопасности учащихся в школах Самарской области устанавливаются камеры с функцией распознавания лиц.

Кроме того, управлением Роскомнадзора по Самарской области разработаны методические рекомендации для школьников по защите персональных данных в интернете. Эти рекомендации расскажут всем учащимся.

ИСТОЧНИК KP.RU