В школах Самарской области появятся камеры, распознающие лица
Во вторник, 12 сентября в Самаре состоялось заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений. Среди вопросов, которые обсудили - меры по обеспечению безопасности учебных заведений и предупреждению вовлечения школьников в преступную деятельность, в том числе через интернет.
Как сообщает департамент информационной политики, для безопасности учащихся в школах Самарской области устанавливаются камеры с функцией распознавания лиц.
Кроме того, управлением Роскомнадзора по Самарской области разработаны методические рекомендации для школьников по защите персональных данных в интернете. Эти рекомендации расскажут всем учащимся.
ИСТОЧНИК KP.RU