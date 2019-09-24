В Зубчаниновке на улице Аэрофлотская сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 21:19 2019-09-24T21:19:45+03:00

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Крупный пожар произошло в Кировском районе Самары во вторник, 25 сентября. В 19:12 на пульт дежурного МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Аэрофлотской. Огонь захватил 80 м. кв. На место ЧП незамедлительно отправились пожарные расчеты. Дом №167 тушили 41 человек личного состава, на пожаре работали 10 единиц спецтехники.

Локализовать возгорание удалось в 19:35, а в 19:47 полностью ликвидировать.

О пострадавших МЧС не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU