В Сызрани из-за пожара в детском саду эвакуировали 75 человек

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-25T08:16:11+03:00

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Утро среды, 25 сентября, выдалось для воспитателей и воспитанников детского сада № 70 в Сызрани неспокойным. В восьмом часу утра там произошло короткое замыкание электрощитка.

- Сообщение о происшествии на проспекте 50 лет Октября, 59А поступило на пульт дежурного в 7:36. На место выезжали 14 человек личного состава и 4 единицы техники. По приезду было установлено, что произошло короткое замыкание с последующим горением на площади 1 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Из-за случившегося из здания срочно эвакуировали 75 человек, в том числе 45 детей. Пожарные справились с огнем за пару минут. Ликвидация возгорания была объявлена в 7:41. Информации о пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU