В Самарской области в детский сад поставляли молоко-фальсификат

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-25T08:32:08+03:00

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В Самарской области в очередной раз нашли некачественное молоко. На этот раз подозрительная продукция поставлялась в детский сад, расположенный на территории Большечерниговского района.

- Инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы молока питьевого ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,2%, произведенного в Московской области. Исследование показало, что в них присутствует растительное масло, что является грубым нарушением технического регламента, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всю партию молока, которая поступила в детский сад в количестве 45 литров, признали фальсификатом и изъяли. Управление Россельхознадзора по Самарской области обратилось к своим коллегам из Москвы с просьбой принять по данному факту необходимые меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU