Самарцам предлагают посмотреть фильмы в мягком кинотеатре за 150 рублей
Находится он в ТРК «Гудок»
Мягкий кинотеатр в Самаре находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131.
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Жителям Самары предлагают посмотреть фильмы с комфортом и всего за 150 рублей. Мягкий кинотеатр объявил о старте новой акции.
- Мягкий кинотеатр - это невероятные кресла в каждом зале и комфортная цена от 150 рублей, - отмечается в сообщении.
Мягкий кинотеатр в Самаре находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131. Расписание сеансов можно найти на сайте мягкийкинотеатр.рф.
Расписание сеансов можно найти на сайте мягкийкинотеатр.рф.
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ИСТОЧНИК KP.RU