Стало известно, где в Самаре будет обещанная Димой Биланом детская площадка

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-25T10:36:18+03:00

Певец сдержал свое слово и намерен сделать подарок детям с ограниченными возможностями здоровья

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Дима Билан, который «проштрафился» на концерте в День города в Самаре, сдержал свое обещание насчет детской площадки. Как сообщил певец в своем Инстаграме, она расположится в районе Студии инклюзивного творчества на улице Стара-Загора, 140.

- Я приеду в Самару и побываю в детской клинике. Я приготовил нужное оборудование в подарок. Также поеду в Студию инклюзивного творчества, где подарю деткам с ограниченными возможностями здоровья сертификат на инклюзивную детскую площадку со специализированным оборудованием, - отметил артист.

Напомним, Дима Билан попал в скандал после своего «пьяного» выступления на концерте 8 сентября. Певец не стал отрицать, что немного перебрал с алкоголем. Он признал свою оплошность и попросил у поклонников прощения. В это воскресенье, 29 сентября, Дима Билан намерен взять реванш в Самаре. В 19:00 он проведете на площади Куйбышева бесплатный концерт. По словам певца, все расходы по звуку, сцене и сопутствующим вещам он полностью возьмет на себя. Артист отметил, что выступит перед самарцами в любую погоду, даже если будет идти дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU