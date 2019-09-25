Олимпийская чемпионка по гандболу Татьяна Ерохина будет тренировать вратарей в «Ладе»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-25T10:10:15+03:00

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Чемпионка Олимпиады-2016 в Рио Татьяна Ерохина будет тренировать вратарей в женском гандбольном клубе «Лада». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинок.

- Раньше нынешнего лета, если честно, я никогда не думала о тренерской карьере. А в августе мне позвонил Расул Батталов и сказал, что вратари в команде остались сами по себе. Директор клуба предложил мне эту ситуацию исправить. Я подумала: почему бы и нет? Захотелось передать свой опыт. Да и просто стало жалко девочек. По себе знаю, как скучно вратарям без тренера. Сам себя ты не заставишь работать так, как это получится при нем, - прокомментировала своей назначение Татьяна Ерохина.

Напомним, Ерохина всю карьеру провела в «Ладе» - с 2001 по 2016 год. В составе тольяттинок она дважды выигрывала чемпионат России, кубок России и кубок ЕГФ.

ИСТОЧНИК KP.RU