В Самарской области водитель «четырнадцатой» не удержался на дороге и опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-25T10:42:27+03:00

Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на крышу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник, 24 сентября, около 23:50 на трассе «Кинель — Богатое — Борское» в Кинельском районе произошло ДТП. Там водитель автомобиля ВАЗ-211440 не удержался на дороге и улетел в кювет.

- 24-летний молодой человек, двигаясь со стороны Кинеля в направлении села Богатое, нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и выехал на правую обочину. Там он не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, с которыми его увезли в больницу. Медики оказали молодому человеку необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU