Прощание с экс-мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым пройдет 26 сентября

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-25T11:29:38+03:00

Чиновника нашли в собственном доме 24 сентября с огнестрельным ранением в грудь

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Стало известно время и место прощания с бывшим мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым, который скончался 24 сентября от огнестрельного ранения в грудь. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет в четверг, 26 сентября, с 9:00 до 12:00 в здании молодежного клуба «Русь».

- Владимир Фомин досрочно сложил полномочия главы Новокуйбышевска 23 сентября. Причиной стало состояние его здоровья. Он почувствовал значительные ухудшения еще летом. До этого ему делали операцию на сердце. С 16 июля Владимир Фомин ушел на больничный, а потом взял отпуск за свой счет, во время которого ему провели еще одну операцию на сердце. Уход Владимира Фомина — это шок для всех, - рассказали в мэрии города.

Отметим, что сейчас в обстоятельствах и причинах гибели экс-главы Новокуйбышевска разбираются следователи. Они проводят обыски в его доме, где он был найден с тяжелым ранением, а также на месте бывшей работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU