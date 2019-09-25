Самое крутое - пляж, а туалет спорный: самарская набережная попала в топ-10 от Ильи Варламова
Известный российский блогер составил свой топ-10 российских набережных. На 10 месте Ухта, на первом - Казань. У самарской длинной волжской набережной - скромное восьмое место. Блогер отметил, что ее плюс - это разделение на функциональные зоны, для прогулок, занятий спортом, отдыха.
- Но самое крутое в набережной Самары – это пляж! Огромный песчаный пляж в центре города, настоящее чудо, - отмечает Илья Варламов.
При этом блогер заметил, что общественные туалеты на набережной - это плюс, но дизайн у них достаточно спорный. А та часть, которую реконструировали к ЧМ 2018 блогеру не понравилась, он попросил больше так не делать.
В личном топе блогера несколько казанских набережных. В топ-три также вошла набережная Тукая в Набережных Челнах.
ИСТОЧНИК KP.RU