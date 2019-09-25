В Самаре с 30 сентября изменится график работы речной переправы

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-25T12:23:30+03:00

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В Самаре изменится расписание движения нескольких речных пассажирских маршрутов. По новому графику суда начнут курсировать со следующего понедельника, 30 сентября.

- Изменения в расписания вносятся по маршрутам: Самара — Рождествено, Самара — Винновка, Самара — Зольное и Самара — Гаврилова поляна, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, со следующей недели суда из Самары до Гавриловой поляны будут курсировать только один раз в день - в 7:45. В обратном направлении — в 17:00. До Зольного теплоходы тоже будут делать только один рейс в день — в 8:30. Отправление в Самару — 15:00. Из Самары в Винновку суда будут ходить только по выходным. Отправление из областной столицы — в 8:15. В остальные дни теплоходы будут курсировать только до станции Шелехметь. Из Самары в Рождествено суда будут делать несколько рейсов: с 6:00 до 21:00, при этом часть из них будут ходить только до Прорана. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU