В Самарском метрополитене появятся аппараты по продаже жетонов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-25T13:22:09+03:00

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В Самарском метрополитене решили установить специальные аппараты, с помощью которых можно будет приобрести жетоны и пополнить бесконтактные смарт-карты. Сейчас муниципальное предприятие ищет подрядчика, который займется поставкой подобных комплексов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Программно-аппаратные комплексы автоматизированной продажи билетов (ПАК) смогут принимать плату наличным и безналичным способами, пополнять смарт-карты, а также показывать остаток на проездных билетах, - говорится в документах закупки.

Планируется, что аппараты будут принимать карты Visa, MasterCard и МИР, а также будут работать с приложениями Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, Google Pay. Всего Самарский метрополитен намерен закупить 31 устройство. 9 из них подрядчик должен поставить в Самару до 27 декабря 2019 года, остальные 22 — до 30 апреля 2020 года. Сумма контракта составит 26,58 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU