Первые «выпускники» GR-центра «АКОМ» успешно защитили инвестиционные проекты

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-25T13:27:53+03:00

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Одним из важнейших слагаемых успеха компании является активное использование инструментов господдержки. Своим богатым опытом «АКОМ» готов поделиться с бизнес-сообществом через специально созданный GR-центр, призванный оказывать содействие предприятиям в получении господдержки с наименьшими временными и материальными затратами: от формирования бизнес-плана до достижения его целевых значений и отчетности за полученные бюджетные средства.

Ярким примером такого плодотворного сотрудничества стало получение статуса резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти» предприятиями ООО «Сталь-прокат» и ООО «ДСК-Материалы», в том числе благодаря компетенциям и профессионализму сотрудников GR-центра, которые трудились над проектами в части бизнес-планирования и разработки финансовых моделей, а также комплексным сопровождением по формированию заявочного пакета документов в администрацию г.о.Тольятти и подготовкой к защите проектов перед Комиссией, состоящей из представителей органов региональной исполнительной власти, общественных организаций Самарской области, отраслевых экспертов.

Первый «выпускник» GR-центра - ООО «Сталь-прокат» 12 июля текущего года защитил свой инвестиционный проект «Модернизация производства стальных электросварных прямошовных труб» в Правительстве Самарской области. А уже 15 июля в торжественной обстановке было подписано Соглашение об осуществлении деятельности предприятия в рамках ТОСЭР «Тольятти». Общая сумма инвестиций в проект составляет более 37,2 млн. рублей. Планируется создать 20 новых высокопроизводительных рабочих мест. Благодаря поддержке государственной власти ООО «Сталь-прокат» сможет ускоренными темпами модернизировать и расширить производство.

12 сентября 2019 г. ООО «ДСК-Материалы» также успешно защитило проект «Организация производства материалов шумоизоляции». 20 числа того же месяца подписано Соглашение об осуществлении деятельности в рамках ТОСЭР «Тольятти». Общая сумма инвестиций проекта составляет более 150 млн. рублей, запланированное количество высокопроизводительных новых рабочих мест – 21. Проект направлен на содействие реализации стратегии Правительства РФ по импортозамещению, обеспечивая снижение доли импорта более чем на 5 %. Примечательно, что уровень локализации производства составляет 95 % наряду с качеством продукции не ниже мирового уровня.

Данные проекты имеют высокую социально-экономическую значимость для моногорода Тольятти и Самарской области, в том числе способствуют росту деловой активности и промышленного потенциала всей области.

GR-центр «АКОМ» приглашает к сотрудничеству предприятия Самарской области! Наш опыт принесет успех вашему бизнесу и послужит развитию промышленности региона и всей страны.

Звоните: 8(482) 956-444 (1645).