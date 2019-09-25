2019-09-25T13:47:56+03:00
Общество

Продрогшие самарцы дождались тепла: батареи нагрелись уже в 15 домах

Отопление появилось у жителей Красноглинского, Железнодоржоного и Советского районов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Город продолжают активно подключать к теплуГород продолжают активно подключать к теплуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Самару продолжают подключать к теплу. По состоянию на утро среды, 25 сентября, батареи нагрелись уже в 138 из 319 медицинских учреждений (43%), а также в 237 из 632 образовательных заведениях (37,5%). Кроме того, тепло начало поступать и в жилые дома.

- Больше всего удалось подключить к теплу лечебные учреждения Промышленного, Октябрьского и Красноглинского районов. Что касается школ, вузов и детских садов, то наиболее быстрые темпы подключения отмечаются в Куйбышевском, Красноглинском и Промышленном районах, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также тепло уже поступает в 8 учреждений опеки и попечительства, 9 учреждений сферы культуры и 6 объектов спорта. Что касается жилого сектора, то отопление включили в 15 домах Красноглинского, Железнодорожного и Советского районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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