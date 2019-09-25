В Самаре впервые пройдет чемпионат Высшей лиги по регби-7

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-25T14:00:03+03:00

Мероприятие состоится 28 и 29 сентября на стадионе «Локомотив»

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Самара впервые примет чемпионат Высшей лиги по регби-7. Ведущие клубы лиги встретятся на стадионе «Локомотив» 28 и 29 сентября, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Самара».

- Соревнование такого уровня состоится в областной столице впервые. В соревновании примут участие ведущие клубы лиги, в том числе сборная Самарской области – регбийный клуб «Самара». 28 сентября состоится групповой этап. Церемония открытия финального этапа пройдет 29 сентября в 12:00. Матч за третье место – 15:40. Финал – 16:00. Награждение команд – 16:30, - говорится в сообщении.

Зрителей ждет развлекательная программа – конкурсы, подарки, выступление команды чирлидинга и концерты группы Iron Bees.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU