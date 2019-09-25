2019-09-25T14:00:03+03:00
Спорт

В Самаре впервые пройдет чемпионат Высшей лиги по регби-7

Мероприятие состоится 28 и 29 сентября на стадионе «Локомотив»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Вход свободный. Фото: РК «Самара».Вход свободный. Фото: РК «Самара».
Изменить размер текста:

Самара впервые примет чемпионат Высшей лиги по регби-7. Ведущие клубы лиги встретятся на стадионе «Локомотив» 28 и 29 сентября, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Самара».

- Соревнование такого уровня состоится в областной столице впервые. В соревновании примут участие ведущие клубы лиги, в том числе сборная Самарской области – регбийный клуб «Самара». 28 сентября состоится групповой этап. Церемония открытия финального этапа пройдет 29 сентября в 12:00. Матч за третье место – 15:40. Финал – 16:00. Награждение команд – 16:30, - говорится в сообщении.

Зрителей ждет развлекательная программа – конкурсы, подарки, выступление команды чирлидинга и концерты группы Iron Bees.

Вход свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регбийный клуб «Самара»: играет во втором дивизионе за свой счет, без поддержки властей и спонсоров и мечтает о Премьер-лиге

Главный тренер РК «Самара» Максим Саврасов рассказал в интервью «КП-Самара» о том, есть ли у регби в городе будущее, при каких условиях команда выйдет в Премьер-лигу и о равнодушии минспорта (подробности)

У регбийного клуба «Самара» нет денег, чтобы завершить групповой этап Высшей лиги

Команда должна 11 августа встретиться в Перми с «Витязем», однако средств на выезд нет. Минспорт региона клуб не финансирует (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ассасины» на дорогах: в Самаре двое водителей устроили драку посреди Московского шоссе
В Самарской области священники, мусульмане и иудеи объединяться для работы с осужденными
Сотрудники самарской полиции нашли автоледи, которая сбила бабушку на Карла Маркса и уехала
В Самаре из-за массовых мероприятий будут два дня перекрывать дороги
В Самаре из-за соревнований по лыжероллерам перероют три улицы
"И 30 минут ночью на перекус": главврач "Скорой" в Самаре рассказал, почему в службе не хватает сотрудников
В Самарской области в квитанциях за тепло поменяли банковские реквизиты
Какие улицы перекроют в Самарской области из-за приезда патриарха Кирилла
Самарский депутат Аркадий Лазарев, пойманный на коммерческом подкупе, может лишиться членства в партии
Продрогшие самарцы дождались тепла: батареи нагрелись уже в 15 домах
Первые «выпускники» GR-центра «АКОМ» успешно защитили инвестиционные проекты
В Самарском метрополитене появятся аппараты по продаже жетонов
Пролежал в земле десятки лет: на полуострове Копылово нашли артиллерийский снаряд
В Самаре с 30 сентября изменится график работы речной переправы
В Самарской области пьяный водитель «семерки» решил помочь заглохшему на дороге другу и сломал ему обе ноги
Самое крутое - пляж, а туалет спорный: самарская набережная попала в топ-10 от Ильи Варламова