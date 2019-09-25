Какие улицы перекроют в Самарской области из-за приезда патриарха Кирилла

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-25T14:20:44+03:00

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В этот четверг, 26 сентября, в Самарскую область приедет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Сначала он посетит Тольятти, а на следующий день побывает в Самаре. Из-за его визита будут введены временные ограничения на движение и на стоянку транспорта.

- Так, в Тольятти с 14:00 до 16:00 26 сентября нельзя будет проехать по улице Свердлова; с 15:00 до 18:00 26 сентября — по дублеру улицы Юбилейной от улицы Свердлова до проспекта Ленинский и по Ленинскому проспекту от улицы Юбилейной до улицы Революционной. Кроме того, с 19:00 25 сентября до 15:00 26 сентября будет запрещена стоянка транспорта на дублере улицы Ююилейной от улицы Свердлова до проспекта Ленинский и по Ленинскому проспекту от улицы Юбилейной до улицы Революционной.

Как сообщает пресс-служба администрации Автограда, из-за перекрытия дорог изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусы №№ 16, 73 и 136 будут временно ходить по улицам Свердлова, Юбилейная и Дзержинского, автобусы №№ 20, 73, 91, 95 и 96 — по улицам Свердлова, Юбилейная, Дзержинского, Революционная, автобус № 116 - Ст. Разина, Ленинский, Юбилейная, Фрунзе, Революционная.

ИСТОЧНИК KP.RU