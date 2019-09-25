В Самарской области в квитанциях за тепло поменяли банковские реквизиты

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-25T14:37:50+03:00

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Жителям Самарской области теперь будут приходить обновленные квитанции за тепло. Недавно в них изменили банковские реквизиты. Новые данные появились в платежках за август, которые пришли в начале сентября.

- Изменения отражены в счетах, которые выставляют лишь некоторые агенты «ЭнергосбыТ Плюс». Новые сведения увидели жители Самары, получающие счета от «Центр СБК Самара», а в Тольятти – от ЕИРЦ г. Тольятти, - рассказал директор самарского филиала компании Константин Дзюин.

Теперь оплату за горячую воду и отопление нужно будет производить по следующим реквизитам - ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»: АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН/КПП 7728168971/770801001, Сч. 40911810101850000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, К/с 30101810200000000593.

ИСТОЧНИК KP.RU