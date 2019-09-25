В Самарской области в квитанциях за тепло поменяли банковские реквизиты
Жителям Самарской области теперь будут приходить обновленные квитанции за тепло. Недавно в них изменили банковские реквизиты. Новые данные появились в платежках за август, которые пришли в начале сентября.
- Изменения отражены в счетах, которые выставляют лишь некоторые агенты «ЭнергосбыТ Плюс». Новые сведения увидели жители Самары, получающие счета от «Центр СБК Самара», а в Тольятти – от ЕИРЦ г. Тольятти, - рассказал директор самарского филиала компании Константин Дзюин.
Теперь оплату за горячую воду и отопление нужно будет производить по следующим реквизитам - ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»: АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН/КПП 7728168971/770801001, Сч. 40911810101850000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, К/с 30101810200000000593.
ИСТОЧНИК KP.RU