"И 30 минут ночью на перекус": главврач "Скорой" в Самаре рассказал, почему в службе не хватает сотрудников

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-25T14:58:50+03:00

На бригаду приходится 15-18 вызовов в день

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Главврач самарской "Скорой помощи" Вячеслав Малахов в эфире радио "Комсомольская правда" 98,2 FM рассказал, что сегодня на станции не хватает врачей. Существующим бригадам приходится обслуживать город-миллионник и три присоединенных района. Всего к самарской скорой помощи прикреплено 1,5 млн человек.

- В сутки приходят тысяча вызовов, это очень много. На бригаду приходится от 15 до 18 вызовов, на перекус остается пауза в 30 минут ночью. Работают люди без права сна, - отметил он в разговоре с ведущим.

Сегодня зарплата врача "Скорой" составляет около 52 тыс рублей с вычетом налогов, меньше получают диспетчеры, водители. Самая высокая зарплата у реаниматологов и анестезиологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU