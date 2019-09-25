2019-09-25T14:58:50+03:00
Общество

"И 30 минут ночью на перекус": главврач "Скорой" в Самаре рассказал, почему в службе не хватает сотрудников

На бригаду приходится 15-18 вызовов в день
Айна УТИБАЕВА
Поделиться:
В Самарской "Скорой помощи" не хватает врачейВ Самарской "Скорой помощи" не хватает врачей
Изменить размер текста:

Главврач самарской "Скорой помощи" Вячеслав Малахов в эфире радио "Комсомольская правда" 98,2 FM рассказал, что сегодня на станции не хватает врачей. Существующим бригадам приходится обслуживать город-миллионник и три присоединенных района. Всего к самарской скорой помощи прикреплено 1,5 млн человек.

- В сутки приходят тысяча вызовов, это очень много. На бригаду приходится от 15 до 18 вызовов, на перекус остается пауза в 30 минут ночью. Работают люди без права сна, - отметил он в разговоре с ведущим.

Сегодня зарплата врача "Скорой" составляет около 52 тыс рублей с вычетом налогов, меньше получают диспетчеры, водители. Самая высокая зарплата у реаниматологов и анестезиологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше, чем положено

А вот машин много, правда, многие из них имеют почти 100% износ (подробности)

Дневник фельдшера «скорой помощи»: о низкой зарплате, невыносимых пациентах и врачебном юморе

Уральский медик на условиях анонимности откровенно рассказал «КП-Екатеринбург» о своей нелегкой профессии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ассасины» на дорогах: в Самаре двое водителей устроили драку посреди Московского шоссе
В Самарской области священники, мусульмане и иудеи объединяться для работы с осужденными
Сотрудники самарской полиции нашли автоледи, которая сбила бабушку на Карла Маркса и уехала
В Самаре из-за массовых мероприятий будут два дня перекрывать дороги
В Самаре из-за соревнований по лыжероллерам перероют три улицы
В Самарской области в квитанциях за тепло поменяли банковские реквизиты
Какие улицы перекроют в Самарской области из-за приезда патриарха Кирилла
В Самаре впервые пройдет чемпионат Высшей лиги по регби-7
Самарский депутат Аркадий Лазарев, пойманный на коммерческом подкупе, может лишиться членства в партии
Продрогшие самарцы дождались тепла: батареи нагрелись уже в 15 домах
Первые «выпускники» GR-центра «АКОМ» успешно защитили инвестиционные проекты
В Самарском метрополитене появятся аппараты по продаже жетонов
Пролежал в земле десятки лет: на полуострове Копылово нашли артиллерийский снаряд
В Самаре с 30 сентября изменится график работы речной переправы
В Самарской области пьяный водитель «семерки» решил помочь заглохшему на дороге другу и сломал ему обе ноги
Самое крутое - пляж, а туалет спорный: самарская набережная попала в топ-10 от Ильи Варламова