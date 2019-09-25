2019-09-25T14:49:35+03:00
Общество

В Самаре из-за соревнований по лыжероллерам перероют три улицы

Ограничения будут действовать два дня в районе «Самара Арены»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги перекроют в Кировском районе Самары 27 и 28 сентябряДороги перекроют в Кировском районе Самары 27 и 28 сентябряФото: Архив "КП"
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В Самаре на этой неделе пройдет чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам. Из-за этого автомобилистам придется немного потесниться. В дни соревнований — 27 и 28 сентября — в городе перекроют ряд дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С 9:00 до 16:00 27 и 28 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2, по Проезду № 2 от улицы 2-ая Стадионная до улицы Арена 2018 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке в 500 метров, - рассказали в мэрии.

Также на этих участках улиц с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября запретят остановку и стоянку транспорта. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее искать пути объезда.

Временная схема перекрытия дорог

Временная схема перекрытия дорог

ИСТОЧНИК KP.RU

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