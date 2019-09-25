В Самаре из-за массовых мероприятий будут два дня перекрывать дороги

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-25T15:28:37+03:00

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В Самаре 26 и 27 сентября перекроют несколько дорог. Движение ограничат в разных частях города из-за проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, с 6:00 до 18:00 27 сентября будет закрыт проезд по улице Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой, по улице Кузбасской от Северо-Восточной магистрали до Мусоргского, по улице Липецкой от Северо-Восточной магистрали до Соколова, по улице Соколова от Кузбасской до Липецкой, а также на съездах по улице Осипенко в сторону улицы Лесной. Также на этих участках улиц с 20:00 26 сентября до 18:00 27 сентября будут запрещены стоянка и остановка транспорта.

Кроме того, с 16:00 до 19:00 26 сентября и с 12:30 до 16:00 27 сентября нельзя будет проехать по улице Арена 2018 от Демократической до Проезда № 5 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров. А с 6:00 26 сентября до 16:00 27 сентября там ограничат стоянку и остановку транспорта.

Изменения затронут и схемы движения общественного транспорта. Из-за перекрытия улиц поедут в объезд автобусы № 11, 61, 247 и 261. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты следования.

Схема объезда автобусов

ИСТОЧНИК KP.RU