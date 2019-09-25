В Самарской области священники, мусульмане и иудеи объединяться для работы с осужденными
В УФСИН по Самарской области создали межрелигиозную рабочую группу, которая возьмет «шефство» над заключенными. Возглавил ее помощник начальника ведомства по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.
- Новая структура создана для повышения эффективности сотрудничества уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями и для решения вопросов по обеспечению свободы совести и вероисповедания осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.
В состав группы вошли представители православной церкви, регионального духовного управления мусульман, а также местной религиозной организации иудаизма «Еврейская община Самары». Собираться и обсуждать насущные вопросы рабочая группа будет один раз в полугодие.
ИСТОЧНИК KP.RU