2019-09-25T15:53:16+03:00
Общество

В Самарской области священники, мусульмане и иудеи объединяться для работы с осужденными

Межрелигиозную рабочую группу создали на базе регионального УФСИН
Анастасия ФИЛАТОВА
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Представители разных религий будут совместно работать с заключенными самарских колонийПредставители разных религий будут совместно работать с заключенными самарских колонийФото: Архив "КП"
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В УФСИН по Самарской области создали межрелигиозную рабочую группу, которая возьмет «шефство» над заключенными. Возглавил ее помощник начальника ведомства по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

- Новая структура создана для повышения эффективности сотрудничества уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями и для решения вопросов по обеспечению свободы совести и вероисповедания осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

В состав группы вошли представители православной церкви, регионального духовного управления мусульман, а также местной религиозной организации иудаизма «Еврейская община Самары». Собираться и обсуждать насущные вопросы рабочая группа будет один раз в полугодие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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