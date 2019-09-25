В Самаре кабина крана уронила электрика с крыши вагона: мужчина погиб

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-25T16:31:40+03:00

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В Самаре проводят проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 5 сентября. В тот день при выполнении работ получил тяжелые травмы слесарь-электрик одного из предприятий города.

- 5 сентября мужчина работал на крыше вагона. В какой-то момент он получил удар в спину движущейся кабиной мостового крана. После этого электрик упал, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь в течение нескольких дней, но спасти его так и не удалось. На минувшей неделе 19 сентября пострадавший скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU