Дома Самары должны полностью обеспечить теплом до 7 октября

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-25T18:07:40+03:00

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Заместитель главы Самары Владимир Василенко в прямом эфире рассказал, как проходит подготовка города к отопительному сезону 2019-2020 годов, который официально стартует в четверг, 26 сентября. Напомним, сейчас тепло поступает почти в половину медицинских учреждений, в 37,5% образовательных заведений и в 15 жилых домов областной столицы. Этот процесс, по словам чиновника, займет еще несколько дней.

- Ориентировочно, пуск отопления в домах Самары должен завершиться 5-7 октября, - отметил Владимир Василенко.

По словам первого вице-мэра, работы по включению отопления идут в штатном режиме. Между тем, на некоторых теплосетях были обнаружены повреждения, но их оперативно устраняют. Кроме того, при необходимости теплоэнергетики намерены увеличить число аварийных бригад, чтобы не тормозить сроки подачи тепла. Отметим, что как и в прошлые годы в Самаре откроют горячую линию, на которую жители смогут позвонить и рассказать о проблемах с отоплением.

ИСТОЧНИК KP.RU