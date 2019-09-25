2019-09-25T20:07:50+03:00
Общество

Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» последний раз стартовала с космодрома Байконур

Площадку № 1 модернизируют под запуск других космических аппаратов производства РКЦ «Прогресс»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запуск самарской ракеты прошел успешноЗапуск самарской ракеты прошел успешноФото: сайт Роскосмоса.
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В среду, 25 сентября, в 16:57 по московскому времени с площадки № 1 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» производства самарского РКЦ «Прогресс». Этот запуск вместе с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» на борту стал для нее последним. В дальнейшем площадку № 1 модернизируют для пусков ракет-носителей семейства «Союз-2».

- Пилотируемый корабль должен доставить на МКС новый экипаж из трех человек. Это командир Олег Скрипочка, бортинженер-1 Джессика Меир и второй бортинженер Хаззаа Аль Мансури. Все этапы запуска прошли в штатном режиме. Сейчас корабль продолжает автономный полет к МКС. Стыковка запланирована примерно в 22:45 по московскому времени, - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отметим, что на борту корабля, помимо экипажа, находится 180 кг груза. Это укладки для проведения космических экспериментов и исследований, средства жизнеобеспечения и личные вещи космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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