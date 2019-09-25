В Самаре разыскивают родственников попавшей в больницу пенсионерки

СЕГОДНЯ 21:02 2019-09-25T21:02:35+03:00

Женщина находится в медучреждении с 15 сентября

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В Самаре ищут родных и близких пенсионерки, которая 15 сентября поступила в одну из больниц города.

- Женщина называет себя Ириной Осетровой. Возраст 78-80 лет. Помогите найти ее родственников, - сообщают в соцсетях волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы пенсионерки: рост 155-165 см, среднего телосложения, седые волосы, голубые глаза. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Елена, телефон: 89270125870. Также все, кто узнал женщину или располагает какой-либо информацией о ее близких, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU