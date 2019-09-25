2019-09-25T21:22:21+03:00
Происшествия

Взорвалось колесо: на мосту под Сызранью опрокинулась фура с 12 тоннами зерна

Большегруз смял дорожное ограждение и перекрыл часть дороги
Анастасия ФИЛАТОВА
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К счастью, никто не пострадал / Фото: КТВ-ЛучК счастью, никто не пострадал / Фото: КТВ-Луч
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В среду, 25 сентября, около поселка Варламово под Сызранью произошло серьезное ДТП. Там в шестом часу вечера на мосту через реку Крымза опрокинулась фура, груженная 12 тоннами зерна, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, у большегруза в движении взорвалось колесо. Водитель не смог удержать машину на колесах, и та опрокинулась на бок, смяв дорожное ограждение и перекрыв часть встречной полосы.

В результате случившегося почти все зерно, которое перевозил грузовик, оказалось на проезжей части. Что касается водителя, то он, к счастью, не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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