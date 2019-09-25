Число заболевших растет: за неделю грипп и ОРВИ подхватили более 9,3 тысяч самарцев

СЕГОДНЯ 21:45 2019-09-25T21:45:19+03:00

При этом около половины заболевших - жители областной столицы

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Грипп и ОРВИ продолжают шагать по Самарской области. За минувшую неделю вирус подхватили 9314 жителей региона, что примерно на 2,5 тысячи человек больше предыдущего показателя. В Самаре число заболевших с 16 по 22 сентября составило 4880 человек, а неделей ранее было зафиксировано 3597 случаев.

- Сейчас в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, рино- и аденовирусы. Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты напоминают, что самым надежным и эффективным средством профилактики в период активности вирусов является вакцинация. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU