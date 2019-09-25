Число заболевших растет: за неделю грипп и ОРВИ подхватили более 9,3 тысяч самарцев
Грипп и ОРВИ продолжают шагать по Самарской области. За минувшую неделю вирус подхватили 9314 жителей региона, что примерно на 2,5 тысячи человек больше предыдущего показателя. В Самаре число заболевших с 16 по 22 сентября составило 4880 человек, а неделей ранее было зафиксировано 3597 случаев.
- Сейчас в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, рино- и аденовирусы. Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Специалисты напоминают, что самым надежным и эффективным средством профилактики в период активности вирусов является вакцинация. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU