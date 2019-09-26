2019-09-26T08:10:16+03:00
Общество

В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с розой и кинжалом на руке

Юная жительница Автограда с 22 сентября не выходит на связь с близкими
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО ТольяттиФото: ДПСО Тольятти
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В Тольятти полицейские и волонтеры разыскивают 17-летнюю Алину Сафрошкину. В минувшее воскресенье, 22 сентября, девушка ушла из дома в Центральном районе Автограда, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Алины: на вид 17-19 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную болоньевую куртку, белый шарф, темно-серые джинсы, черный джемпер. На ногах у девушки были белые кроссовки. Особые приметы: татуировка на правой руке в виде розы и кинжала.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефонам: отдел уголовного розыска - 8(8482)93-48-78, 8(8482)93-48-77, 8(906)129-53-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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