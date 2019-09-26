2019-09-26T08:28:06+03:00
Происшествия

В Самарской области пожилой лихач улетел на «Калине» в кювет

Проверку на наличие алкоголя в организме мужчина проходить не захотел
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист не выбрал безопасную скорость и оказался в кюветеАвтомобилист не выбрал безопасную скорость и оказался в кюветеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 25 сентября, около 11:00 в Похвистневском районе произошло «одиночное» ДТП. На улице Советской в селе Алькино пожилой водитель улетел в кювет.

- 62-летний мужчина двигался на автомобиле «Лада Калина» со стороны улицы Учительской в направлении улицы Новой. В пути следования он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося автомобилист получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и отпустили домой. Стражи порядка заподозрили мужчину в том, что он на момент ДТП был нетрезв, но тот проходить медосвидетельствование не пожелал. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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