В Самарской области прокуратура потребовала вывесить флаги на 4 школах и техникуме

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-26T08:54:51+03:00

Прокуратуре не понравилось, что учебные заведения стоят без российского флага Фото: Юрий АБАШЕВ

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Прокуратура нашла нарушения в 5 учебных заведениях Большеглушицкого района. Руководство этих учреждений забыло вывесить на своих зданиях государственные флаги.

- Флаги в нарушение требований закона отсутствуют на зданиях школы в поселке Южный, школ № 1 и № 2 в селе Большая Глушица, школы в селе Тамбовка и на здании Бельшеглушицкого государственного техникума, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представления в адрес руководителей этих учебных заведений с требованием вывесить флаги. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU