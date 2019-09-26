В Самарской области прокуратура потребовала вывесить флаги на 4 школах и техникуме
Прокуратура нашла нарушения в 5 учебных заведениях Большеглушицкого района. Руководство этих учреждений забыло вывесить на своих зданиях государственные флаги.
- Флаги в нарушение требований закона отсутствуют на зданиях школы в поселке Южный, школ № 1 и № 2 в селе Большая Глушица, школы в селе Тамбовка и на здании Бельшеглушицкого государственного техникума, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Сотрудники надзорного ведомства внесли представления в адрес руководителей этих учебных заведений с требованием вывесить флаги. Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU