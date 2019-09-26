Обманывала пенсионеров: в Самаре полицейские ищут пострадавших от рук женщины-бомжа

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-26T09:35:15+03:00

Злоумышленница втиралась в доверие к пожилым людям и похищала их деньги [видео]

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В Самаре полицейские поймали мошенницу, которая обманывала пожилых людей и крала и их имущество. Одной из последних жертв преступницы стала 93-летняя женщина, которую она оставила без 50 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении данного преступления была задержана 55-летняя Ирина Степочкина, которая ранее была судима за имущественные преступления. Она является лицом без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщину задержали днем 24 сентября на улице Революционной. Заметив полицейских, она попыталась скрыться в торговом центре, но попытка не удалась. Во время опроса подозреваемая признала свою вину. Сейчас она находится под стражей.

Правоохранители считают, что Ирина Степочкина может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Они просят всех, кто мог пострадать от действий этой мошенницы, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 3385733, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734258" frameborder="0"></iframe> В Самаре ищут пострадавших от рук мошенницы.

ИСТОЧНИК KP.RU