2019-09-26T09:35:15+03:00
Происшествия

Обманывала пенсионеров: в Самаре полицейские ищут пострадавших от рук женщины-бомжа

Злоумышленница втиралась в доверие к пожилым людям и похищала их деньги [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мошенница ранее уже была судимаМошенница ранее уже была судимаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские поймали мошенницу, которая обманывала пожилых людей и крала и их имущество. Одной из последних жертв преступницы стала 93-летняя женщина, которую она оставила без 50 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении данного преступления была задержана 55-летняя Ирина Степочкина, которая ранее была судима за имущественные преступления. Она является лицом без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщину задержали днем 24 сентября на улице Революционной. Заметив полицейских, она попыталась скрыться в торговом центре, но попытка не удалась. Во время опроса подозреваемая признала свою вину. Сейчас она находится под стражей.

Правоохранители считают, что Ирина Степочкина может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Они просят всех, кто мог пострадать от действий этой мошенницы, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 3385733, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В Самаре ищут пострадавших от рук мошенницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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