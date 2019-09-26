Обманывала пенсионеров: в Самаре полицейские ищут пострадавших от рук женщины-бомжа
В Самаре полицейские поймали мошенницу, которая обманывала пожилых людей и крала и их имущество. Одной из последних жертв преступницы стала 93-летняя женщина, которую она оставила без 50 тысяч рублей.
- По подозрению в совершении данного преступления была задержана 55-летняя Ирина Степочкина, которая ранее была судима за имущественные преступления. Она является лицом без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Женщину задержали днем 24 сентября на улице Революционной. Заметив полицейских, она попыталась скрыться в торговом центре, но попытка не удалась. Во время опроса подозреваемая признала свою вину. Сейчас она находится под стражей.
Правоохранители считают, что Ирина Степочкина может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Они просят всех, кто мог пострадать от действий этой мошенницы, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 3385733, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
В Самаре ищут пострадавших от рук мошенницы.
ИСТОЧНИК KP.RU