Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович после вылета из Кубка: «Для нас лучше сосредоточиться на чемпионате страны»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-26T09:43:24+03:00

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал вылет из Кубка России по футболу. Напомним, волжане уступили лидеру ФНЛ московскому «Торпедо» 0:2 в 1/16 финала турнира.

- В первом тайме соперник больше двигался, был агрессивнее и забил два мяча со «стандартов». «Торпедо» было лучше нас. Во втором тайме мы чуть-чуть прибавили после проведенных замен. Но на результат не наиграли. Поздравляю «Торпедо» с победой, - приводит слова Божовича пресс-служба «КС».

Кроме того, черногорский специалист считает, что вылет из Кубка не так страшен, потому что сейчас «Крылья» могут сосредоточиться на выступлении в РПЛ.

- Сегодня «Торпедо» обыграло нас заслуженно. Для нас важно, что сегодня за «Крылья» дебютировали местные воспитанники – Овсянников и Смирнов. К тому же, честно говоря, для нас лучше сосредоточиться на чемпионате страны, где мы находимся в плохом турнирном положении, - считает Миодраг Божович.

ИСТОЧНИК KP.RU