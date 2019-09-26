2019-09-26T10:16:27+03:00
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с погибшим экс-мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым

Разбирательства в обстоятельствах смерти Фомина продолжаются
Михаил ГОРЮНОВ
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С Владимиром Фоминым прощаются в Новокуйбышевске ФОТО: gorodnsk63С Владимиром Фоминым прощаются в Новокуйбышевске ФОТО: gorodnsk63Фото: соцсети
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В Новокуйбышевске сегодня, в четверг 26 сентября, прощаются с экс-главой города Владимиром Фоминым. Мужчина скончался от огнестрельного ранения утром во вторник, 24 сентября.

- Церемония прощания с бывшим главой города Владимиром Фоминым проходит в молодежным клубе "Русь". Очень много людей пришли проводить в последний путь Владимира Николаевича, - сообщают в паблике "Город Новокуйбышевск" местные жители.

Действительно, судя по фото с места событий, очередь людей выстроилась далеко за дверь клубы. Здесь не только родные и близкие Фомина, но и простые жители города, неравнодушные к трагедии в его семье.

Следственные действия по выяснению всех обстоятельства смерти бывшего мэра Новокуйбышевска продолжаются. Основная версия следователей - самоубийство. Причины выясняются. Возможно, это связано с болезнью Фомина - у него были проблемы с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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