Сотни людей пришли проститься с погибшим экс-мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-26T10:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокуйбышевске сегодня, в четверг 26 сентября, прощаются с экс-главой города Владимиром Фоминым. Мужчина скончался от огнестрельного ранения утром во вторник, 24 сентября.

- Церемония прощания с бывшим главой города Владимиром Фоминым проходит в молодежным клубе "Русь". Очень много людей пришли проводить в последний путь Владимира Николаевича, - сообщают в паблике "Город Новокуйбышевск" местные жители.

Действительно, судя по фото с места событий, очередь людей выстроилась далеко за дверь клубы. Здесь не только родные и близкие Фомина, но и простые жители города, неравнодушные к трагедии в его семье.

Следственные действия по выяснению всех обстоятельства смерти бывшего мэра Новокуйбышевска продолжаются. Основная версия следователей - самоубийство. Причины выясняются. Возможно, это связано с болезнью Фомина - у него были проблемы с сердцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин: причины смерти, семья, мнения коллег, биография

Что известно о смерти экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина прямо сейчас, версии гибели, мнения коллег (подробности)

Врачи до последнего боролись за его жизнь: в Новокуйбышевске после ранения в грудь погиб бывший мэр

Владимир Фомин сложил полномочия главы города только накануне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU