Вышел покурить и не вернулся: в Тольятти мужчина разбился насмерть при падении с 14 этажа

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-26T10:17:37+03:00

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Утром в четверг, 26 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там с 14 этажа дома на улице Маршала Жукова упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте

- Падение произошло с торца дома, где расположена пожарная лестница. Погибший уже опознан — это 43-летний местный житель. По словам его сожительницы, накануне они вместе выпивали. В какой-то момент мужчина вышел покурить на небольшой балкончик. Что было дальше — непонятно, - сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все детали происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU