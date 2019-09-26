2019-09-26T10:28:31+03:00
Происшествия

В Самарской области в Волге утонул молодой мужчина

Тело погибшего нашли неподалеку от острова Ширяевский
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погибшему было всего 34 годаПогибшему было всего 34 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На реке Волге в Самарской области произошла смертельная трагедия. Днем в среду, 25 сентября, около острова Ширяевский в Волжском районе было найдено тело мужчины.

- Погибшего извлекли из воды в 13:48. Его личность установлена — это 34-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Тело утопленника передали сотрудникам полиции. Теперь им предстоит установить причину гибели мужчины и все обстоятельства происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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