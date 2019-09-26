2019-09-26T10:56:17+03:00
Общество

Ночные заморозки не покинут Самарскую область до конца недели

Также в регионе ожидаются небольшие дожди
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев ждут прохладные выходныеСамарцев ждут прохладные выходныеФото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики дали прогноз погоды на конец этой недели. По данным Приволжского УГМС, жителей Самарской области вновь ждут небольшие дожди и ночные заморозки.

Так, в ночь на пятницу, 27 сентября, температура воздуха опустится до 0...5°C. Местами ожидаются заморозки -1...-2. Днем будет немного теплее: 8...13 °C. Кое-где пройдет небольшой дождь.

В ночь на субботу, 28 сентября, синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 1...6 °C. Днем также пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до 5...10 °C.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, ветер немного стихнет, а дождь прекратится. Местами ожидаются заморозки -1...-3. Днем осадки без осадков. Воздух прогреется до 7...12 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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