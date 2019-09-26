По факту смерти экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-26T11:02:53+03:00

Подозреваемых у следствия пока нет

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Сотрудники правоохранительных органов приняли процессуальное решение по факту гибели 57-летнего бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. В связи со смертью мужчины, который получил серьезное ранение в своем доме в Гранном утром 24 сентября, возбуждено уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Стандартная практика при таких ситуациях. Подозреваемых пока нет, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в СУ СК России по Самарской области.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, с Владимиром Фоминым прощаются в молодежном клубе "Русь". На церемонию пришли сотни людей. Говорят, возможной причиной суицида Фомина была серьезная болезнь сердца. Он долго лечился в Германии. Именно из-за состояния здоровья мужчине и пришлось покинуть пост мэра. Фомин сложил полномочия за день до смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU