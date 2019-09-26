Начинающий наркоторговец из Тольятти может сесть на 20 лет за несколько сот доз героина и кокаина

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-26T11:17:10+03:00

Мужчина получал от неизвестных наркотики, а потом делал «закладки»

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В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом 31-летний местный житель. Мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

- Установлено, что в декабре 2018 года мужчина через интернет вступил в сговор с некими лицами и согласился получать крупные партии наркотиков, фасовать их и распространять через «закладки», - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Начинающего наркоторговца удалось поймать в апреле 2019 года. Из сделанных им «закладок» полицейские изъяли более 130 г различных наркотиков, в том числе кокаин, героин и мефедрон. Сейчас тольяттинец находится под стражей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU