Начинающий наркоторговец из Тольятти может сесть на 20 лет за несколько сот доз героина и кокаина
В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом 31-летний местный житель. Мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
- Установлено, что в декабре 2018 года мужчина через интернет вступил в сговор с некими лицами и согласился получать крупные партии наркотиков, фасовать их и распространять через «закладки», - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Начинающего наркоторговца удалось поймать в апреле 2019 года. Из сделанных им «закладок» полицейские изъяли более 130 г различных наркотиков, в том числе кокаин, героин и мефедрон. Сейчас тольяттинец находится под стражей.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU