2019-09-26T11:17:10+03:00
Происшествия

Начинающий наркоторговец из Тольятти может сесть на 20 лет за несколько сот доз героина и кокаина

Мужчина получал от неизвестных наркотики, а потом делал «закладки»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас тольяттинец находится под стражейСейчас тольяттинец находится под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом 31-летний местный житель. Мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

- Установлено, что в декабре 2018 года мужчина через интернет вступил в сговор с некими лицами и согласился получать крупные партии наркотиков, фасовать их и распространять через «закладки», - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Начинающего наркоторговца удалось поймать в апреле 2019 года. Из сделанных им «закладок» полицейские изъяли более 130 г различных наркотиков, в том числе кокаин, героин и мефедрон. Сейчас тольяттинец находится под стражей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Положил 50 тысяч рублей в ежедневник: в Самаре осудили мужчину, который хотел помочь брату и дал взятку полицейскому
По факту смерти экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина возбуждено уголовное дело
Ночные заморозки не покинут Самарскую область до конца недели
В Самарской области в Волге утонул молодой мужчина
Вышел покурить и не вернулся: в Тольятти мужчина разбился насмерть при падении с 14 этажа
Сотни людей пришли проститься с погибшим экс-мэром Новокуйбышевска Владимиром Фоминым
Забыли закрыть двери: в Самарской области молодой человек обворовывал беспечных автомобилистов
Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович после вылета из Кубка: «Для нас лучше сосредоточиться на чемпионате страны»
Обманывала пенсионеров: в Самаре полицейские ищут пострадавших от рук женщины-бомжа
В Самарской области прокуратура потребовала вывесить флаги на 4 школах и техникуме
В Самарской области пожилой лихач улетел на «Калине» в кювет
В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с розой и кинжалом на руке
Число заболевших растет: за неделю грипп и ОРВИ подхватили более 9,3 тысяч самарцев
Взорвалось колесо: на мосту под Сызранью опрокинулась фура с 12 тоннами зерна
В Самаре разыскивают родственников попавшей в больницу пенсионерки
Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» последний раз стартовала с космодрома Байконур